Гуменник оценил подаренную болельщиками золотую медаль

Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник после победы в финале серии Гран-при России – 2025/2026 высказался о том, что после Олимпиады-2026 получил от болельщиков золотую медаль «За покорение тысяч сердец».

«Банан с обеда забрал с собой, он очень питательный, толстый, сытный, много углеводов и крахмала. Диетической колой не запивал, потому что нечего было запивать. Пиццей и пастой не обжирался, поэтому можно было просто чай попить. Подарок болельщиков — очень приятно, это почти что олимпийская медаль по виду. По значимости тоже не меньше. Очень приятно, когда болельщики так поддерживают», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.