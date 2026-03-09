Гуменник оценил подаренную болельщиками золотую медаль
Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник после победы в финале серии Гран-при России – 2025/2026 высказался о том, что после Олимпиады-2026 получил от болельщиков золотую медаль «За покорение тысяч сердец».
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47
«Банан с обеда забрал с собой, он очень питательный, толстый, сытный, много углеводов и крахмала. Диетической колой не запивал, потому что нечего было запивать. Пиццей и пастой не обжирался, поэтому можно было просто чай попить. Подарок болельщиков — очень приятно, это почти что олимпийская медаль по виду. По значимости тоже не меньше. Очень приятно, когда болельщики так поддерживают», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.
