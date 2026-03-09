Скидки
«Реакция Вероники Анатольевны всё отлично выражала». Гуменник — о тройном лутце в прокате

«Реакция Вероники Анатольевны всё отлично выражала». Гуменник — о тройном лутце в прокате
Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник высказался о тройном лутце в финале Гран-при России – 2025/2026.

«Вчера ещё думал, что, возможно, мне хватит четырёх четверных, потому что на тренировках уставал и до последнего четверного было тяжело доезжать. Думал, что, может, четыре попробовать. Когда выходил на лёд, шёл на пять. Решил сделать тройной лутц уже в воздухе, вкручиваясь в четверной. Решил раскрыться и сделать красивый тройной. Реакция Вероники Анатольевны, мне кажется, всё отлично выражала, тут даже комментарии не нужны», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
