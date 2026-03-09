Скидки
Николай Угожаев поделился первыми эмоциями от медали финала Гран-при России

Комментарии

Российский фигурист Николай Угожаев прокомментировал завоевание бронзы в финале серии Гран-при России – 2025/2026, который прошёл в Челябинске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47

«Пока очень мало слов, не до конца понимаю, что произошло, головой ещё на льду. А так я очень рад, был тяжёлый сезон, всё получилось. Рад, что смог показать свой максимум здесь, это было очень важно. Наконец-то справился со всем. Я был увереннее, начал с психологом работать, мне это очень сильный буст дало за короткое время. Дальше будет лучше.

Эта радость пока ещё далеко, всё ещё витаю где-то, не знаю где, эмоций нет, опустошение небольшое», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

