Николай Угожаев поделился первыми эмоциями от медали финала Гран-при России

Российский фигурист Николай Угожаев прокомментировал завоевание бронзы в финале серии Гран-при России – 2025/2026, который прошёл в Челябинске.

«Пока очень мало слов, не до конца понимаю, что произошло, головой ещё на льду. А так я очень рад, был тяжёлый сезон, всё получилось. Рад, что смог показать свой максимум здесь, это было очень важно. Наконец-то справился со всем. Я был увереннее, начал с психологом работать, мне это очень сильный буст дало за короткое время. Дальше будет лучше.

Эта радость пока ещё далеко, всё ещё витаю где-то, не знаю где, эмоций нет, опустошение небольшое», – передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.