Фигуристка Аделия Петросян нанесла символический удар перед матчем «Спартака» в РПЛ

Российская фигуристка Аделия Петросян приняла участие в предматчевой программе матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном». Спортсменка нанесла символический удар перед матчем. Аделия появилась на поле в новом джерси ЖФК «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1    

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

На Олимпийских играх в Италии фигуристка остановилась в шаге от пьедестала, заняв шестое место. В её активе три золота чемпионатов России и три победы в финале Гран-при России.

На данный момент «Спартак» с 32 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.

