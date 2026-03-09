Фигуристка Аделия Петросян нанесла символический удар перед матчем «Спартака» в РПЛ

Российская фигуристка Аделия Петросян приняла участие в предматчевой программе матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и тольяттинским «Акроном». Спортсменка нанесла символический удар перед матчем. Аделия появилась на поле в новом джерси ЖФК «Спартак».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч ТВ».

На Олимпийских играх в Италии фигуристка остановилась в шаге от пьедестала, заняв шестое место. В её активе три золота чемпионатов России и три победы в финале Гран-при России.

На данный момент «Спартак» с 32 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Акрон» с 21 очком находится на 11-м месте.