Роднина высказалась о недопуске российских фигуристов до международных турниров

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать российских спортсменов до международных турниров после зимней Олимпиады — 2026.

«В том же фигурном катании мы же смотрим на верхушку спорта — на цветочки и бутоны, а у нас мало в каких федерациях остались нормальные контакты, по крайней мере не то что ты разговариваешь с глухой стеной. У нас практически нет федераций, где есть наши представители в президиуме или в техническом комитете. Вопрос восстановления спорта не только в появлении спортсменов на площадках. У нас практически во всех видах спорта нет наших судей.

ISU не допускает наших спортсменов до других соревнований после Олимпиады? Они разве что-то нарушили? Сейчас идёт сезон, который начался в августе-сентябре 2025-го и продлевается по март-апрель 2026 года. Когда они принимали решение, мы не допускались на этот сезон, но, учитывая рекомендации МОК, ISU нашёл возможность допустить нас к отбору на Олимпиаду в конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.

Я не оракул, чтобы говорить, когда нас допустят. Но процесс пошёл, значит, как минимум надо, если говорить о фигуристах, дожидаться конца этого сезона и ждать конгресса, на котором будут приниматься какие-то решения», — приводит слова Родниной Sport24.

На ОИ-2026 выступили два российских фигуриста — Пётр Гуменник и Аделия Петросян.

