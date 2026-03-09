Скидки
Президент Грузии наградил Этери Тутберидзе орденом Чести

Президент Грузии наградил Этери Тутберидзе орденом Чести
Президент Грузии Михаил Кавелашвили выделил работу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он наградил тренера орденом Чести.

«Я хочу особо поприветствовать наших выдающихся спортсменов, которые только что на зимней Олимпиаде 2026 года в Милане достигли огромного успеха и обрадовали всю нашу страну и народ. Я хочу также поприветствовать и воспользоваться случаем, поздравить и поблагодарить их тренеров, представителей федерации, всех тех людей, которые помогли нашим спортсменам добиться успеха», — сказал Кавелашвили во время церемонии награждения.

Гуменник выступил ещё лучше чем на Олимпиаде, а Двоеглазова стала новой примой Тутберидзе
Гуменник выступил ещё лучше чем на Олимпиаде, а Двоеглазова стала новой примой Тутберидзе
