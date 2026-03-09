Леонова: Петросян должна понимать, что её всё равно все любят, никто от неё не отвернулся

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова высказалась о будущем трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян после шестого места на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Я думаю, что ей сейчас должно быть легче после такой огромной, колоссальной нагрузки, психологической и физической, то, как она готовилась. Главное, чтобы без травм всё это было, потому что травмы, конечно, тебя отдаляют.

Я думаю, что ей сейчас на российских стартах должно быть легче. Она должна понимать, что её всё равно все любят, за неё переживают, у неё миллион поклонников, никто от неё не отвернулся. Её должно это как-то подстёгивать работать дальше и двигаться дальше.

Я всё-таки надеюсь, что ту Аделию, которая была два года назад, мы ещё увидим в таком состоянии, потому что характер у неё боевой. Она не должна распуститься, как-то отдать, она не из тех. Она, наоборот, будет показывать и доказывать», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».