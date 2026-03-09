Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Каори Сакамото ответила на вопрос о завершении карьеры

Каори Сакамото ответила на вопрос о завершении карьеры
Комментарии

Японская фигуристка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Каори Сакамото рассказала, чем планирует заняться после завершения карьеры.

«Моё будущее после завершения карьеры? Я хочу сосредоточить всю свою энергию на тренировках. Я хочу тренировать спортсменов, которые смогут хорошо выступать на мировой арене», — приводит слова Сакамото Hochi News.

Напомним, на Олимпиаде-2026 Каори Сакамото для золота в одиночном катании не хватило как минимум 1,89 балла. Именно столько она проиграла американке Алисе Лью. В карьере японской спортсменки уже три золота чемпионатов мира, которые она добыла в 2022-2024 годах. В 2025 году она взяла серебро ЧМ.

Материалы по теме
Каори Сакамото объявила о выступлении на чемпионате мира — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android