Каори Сакамото ответила на вопрос о завершении карьеры

Японская фигуристка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Каори Сакамото рассказала, чем планирует заняться после завершения карьеры.

«Моё будущее после завершения карьеры? Я хочу сосредоточить всю свою энергию на тренировках. Я хочу тренировать спортсменов, которые смогут хорошо выступать на мировой арене», — приводит слова Сакамото Hochi News.

Напомним, на Олимпиаде-2026 Каори Сакамото для золота в одиночном катании не хватило как минимум 1,89 балла. Именно столько она проиграла американке Алисе Лью. В карьере японской спортсменки уже три золота чемпионатов мира, которые она добыла в 2022-2024 годах. В 2025 году она взяла серебро ЧМ.