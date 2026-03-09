Скидки
«Это не делает её фаворитом». Татьяна Тарасова — о четверном тулупе Камилы Валиевой

«Это не делает её фаворитом». Татьяна Тарасова — о четверном тулупе Камилы Валиевой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что фигуристка Камила Валиева, в конце 2025 года вернувшаяся после допинг-дисквалификации, начала более-менее стабильно исполнять четверной тулуп.

«Камила выполнила четверной тулуп, но это не делает её фаворитом, у неё всё равно будут конкурентки в нашей стране. Это и Саша Трусова, которая тоже будет исполнять этот элемент, и другие девочки, кто уже делает четверной тулуп на тренировках.

Камила сама по себе молодец, ей нелегко, но она стремится к лучшему. Она-то в этой истории (с допингом) вообще не виновата», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

«Это было её решение». Навка и Соколовская рассказали о возвращении Валиевой и не только
