Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин назвал безвкусицей выступление Лутфуллина с иконой в финале Гран-при России

Ягудин назвал безвкусицей выступление Лутфуллина с иконой в финале Гран-при России
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал свою критику в адрес российского фигуриста Глеба Лутфуллина за выступление в короткой программе на финале Гран-при России в Челябинске в футболке с иконой.

«Я вчера написал Глебу и объяснил свою позицию. Я дал такой комментарий, потому что считаю это безвкусицей и перебором. Дело в том, что есть определённые темы и методы, используя которые, ты как бы не даёшь судьям выбора. Считаю, что доносить идею программы на льду надо не таким способом, а по-другому», — приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».

За своё выступление в короткой программе на ФГПР Лутфуллин получил от судей 91,21 балла.

Материалы по теме
Ягудин гневно отреагировал на прокат Лутфуллина в футболке с иконой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android