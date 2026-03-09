Ягудин назвал безвкусицей выступление Лутфуллина с иконой в финале Гран-при России

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал свою критику в адрес российского фигуриста Глеба Лутфуллина за выступление в короткой программе на финале Гран-при России в Челябинске в футболке с иконой.

«Я вчера написал Глебу и объяснил свою позицию. Я дал такой комментарий, потому что считаю это безвкусицей и перебором. Дело в том, что есть определённые темы и методы, используя которые, ты как бы не даёшь судьям выбора. Считаю, что доносить идею программы на льду надо не таким способом, а по-другому», — приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».

За своё выступление в короткой программе на ФГПР Лутфуллин получил от судей 91,21 балла.