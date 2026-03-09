Скидки
«Прошу не обсуждать родителей». Лутфуллин сделал заявление о резонансе из-за его майки

«Прошу не обсуждать родителей». Лутфуллин сделал заявление о резонансе из-за его майки
Серебряный призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Глеб Лутфуллин выпустил пост-обращение на фоне критики его костюма в короткой программе в финале Гран-при России – 2025/2026.

«Во-первых, хочу выразить огромную благодарность людям, которые болели за меня. К сожалению, и такое бывает – это жизнь! Будем идти дальше и не расстраиваться.

Во-вторых, берём костюм короткой программы – это оклад, украшение, не икона. Я не хотел кого-то обидеть, но думаю, что мы, спортсмены, вправе решать, что хотим передать вам, зрителям. Я актёр, а значит, могу примерять на себе любые роли. Вряд ли вы в кино сидите и обсуждаете, кто и как одет, ужасы с крестами и тому подобное! Человек вправе сам решать, что ему одевать и что ему делать. Поэтому и прошу дать спортсменам самовыражаться!

В-третьих, я – православный человек, с крестом на шее. И, да, я верю в бога и это мой выбор! У моего отца фамилия Зиновьев, я бы с гордостью носил её, если бы не стечение обстоятельств. И прошу не обсуждать родителей и почему так. Вы можете обсуждать меня, но не моих близких.

Так что, пожалуйста, я думаю, нужно перестать трогать религии, я уважаю каждую. И не хотел кого-то обидеть. Я просто актёр на льду. Давайте жить дружно. Всем спасибо!» — написал Лутфуллин в своём телеграм-канале.

