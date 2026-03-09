Скидки
«Просто неугомонная». Алёна Леонова — о возвращении Александры Трусовой

«Просто неугомонная». Алёна Леонова — о возвращении Александры Трусовой
Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 российская фигуристка Алёна Леонова рассказала о перспективах ученицы Этери Тутберидзе Дины Хуснутдиновой.

«Ей нужно немножко заматереть, прежде чем быть на первой ступени пьедестала и всё время быть в топе. Нужно показывать хорошее стабильное катание.

Насчёт того, что Дина будет фавориткой… Всё может быть. Она только, можно сказать, выстрелила. Я не знаю, как будет проходить её следующий сезон. В этом сезоне она хороша, она показывает хорошее, довольно-таки стабильное катание, но всё равно этой заматерелости, какого-то мастерства ещё не хватает для меня лично. Она классная. Мы ещё услышим её в следующем сезоне. Я думаю, она будет ещё улучшаться с каждым годом.

Пока рано говорить, что она — отличный пример той же Камилы Валиевой. Я здесь больше, наверное, ставлю на Камилу, потому что вижу её прогресс невероятный. Я вижу Сашу Трусову, которая просто неугомонная, она уже восстановила четверной лутц и готова бороться. Эти девочки — да, здесь будет конкуренция, здесь будет интересно. Опять же, если всё будет хорошо и Саша с Камилой вернутся с программами в начале следующего сезона. Будет очень интересно, и каких-то чётких ставок давать не хочется на кого-либо, но борьба ждёт нас жаркая», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

