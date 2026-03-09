Скидки
«Пётр прекрасен». Бойкова — о выступлении Гуменника в финале Гран-при России

Трёхкратный чемпионка России и чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, отреагировала на победу российского фигуриста Петра Гуменника в финале Гран-при России.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47

«Ну класс! Пётр прекрасен», — написала Бойкова на своей странице в социальных сетях.

Чемпион России в мужском одиночном катании, участник Олимпийских игр — 2026 фигурист Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ он получил от судей 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (286,47).

Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
