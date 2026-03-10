Скидки
Николай Угожаев опубликовал пост по итогам финала Гран-при России — 2025/2026

Российский фигурист Николай Угожаев опубликовал пост после завоевания бронзы в финале серии Гран-при России – 2025/2026, который прошёл в Челябинске.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Мужчины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 15:05 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
303.16
2
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
286.97
3
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
286.47

«Спасибо большое болельщикам за поддержку! Спасибо всем моим тренерам за подготовку! Также хочу поблагодарить за помощь в подготовке моего психолога Татьяну Свидлову!» — написал Угожаев на своей странице в социальных сетях.

Участник Олимпиады-2026, действующий чемпион России Пётр Гуменник одержал победу в финале серии Гран-при России – 2025/2026, который завершился в Челябинске. В сумме Пётр набрал 303,16 балла. Вторым стал Евгений Семененко с результатом 286,97.

