Дуэт Чок/Бэйтс не примет участия в чемпионате мира — 2026 по фигурному катанию в Праге

Комментарии

Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию в командном турнире дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс не примут участия в чемпионате мира – 2026, который пройдёт с 23 по 29 марта в Праге (Чехия).

«Мы оставили всё на льду в Милане. Наш сезон кажется завершённым после этих четырёх выступлений, где мы показали свой лучший уровень. Хотя мы решили не выступать на чемпионате мира, мы бережно храним невероятные воспоминания о победах за последние три года. Эти достижения значат для нас очень многое.

Мы безмерно благодарны за ту любовь и поддержку, которую чувствовали от всех вас. Спасибо», – написали фигуристы в социальной сети.

На прошедших Олимпийских играх – 2026 в Италии дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс завоевал золото в командных соревнованиях, а также стал серебряным призёром в личном первенстве. Фигуристы являются трёхкратными чемпионами мира, они побеждали на мировом первенстве с 2023 по 2025 год.

