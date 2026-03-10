Бойкова и Козловский опубликовали пост после победы на ФГП России — 2025/2026

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опубликовали пост по итогам выступления в финале Гран-при России – 2025/2026 в Челябинске. Бойкова/Козловский выиграли соревнования пар, набрав в сумме двух программ 224,85 балла.

«Финал Гран-при России стал финальным турниром в основной сетке соревнований этого сезона для нашей пары. Была проделана большая работа, приведшая к отличным результатам! Гордимся командой Тутберидзе, которая подготовила нас для сложной борьбы.

До скорой встречи в Петербурге на Кубке Первого канала», – написали фигуристы в социальной сети.