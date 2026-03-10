«Всё должно измениться». Лью высказалась о проблемах в современном фигурном катании

Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью высказалась о проблемах современного фигурного катания, раскритиковав систему соревнований и судейства.

«Всё должно измениться, на 100%. Думаю, всю систему нужно просто пересмотреть и начать заново. Система соревнований и их организация просто не подходят для зрителей, если честно, потому что соревнования слишком длинные — никто не может сидеть и смотреть всё это. И люди не понимают систему оценок. Иногда даже я не понимаю.

И музыка — это большая проблема. С авторскими правами на музыку в этот раз был полный беспорядок. Мне повезло, что музыкантам нравится, когда я катаюсь под их музыку, но однажды мне может так не повезти», – приводит слова Лью FS Gossip.