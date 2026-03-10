Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Всё должно измениться». Лью высказалась о проблемах в современном фигурном катании

«Всё должно измениться». Лью высказалась о проблемах в современном фигурном катании
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью высказалась о проблемах современного фигурного катания, раскритиковав систему соревнований и судейства.

«Всё должно измениться, на 100%. Думаю, всю систему нужно просто пересмотреть и начать заново. Система соревнований и их организация просто не подходят для зрителей, если честно, потому что соревнования слишком длинные — никто не может сидеть и смотреть всё это. И люди не понимают систему оценок. Иногда даже я не понимаю.

И музыка — это большая проблема. С авторскими правами на музыку в этот раз был полный беспорядок. Мне повезло, что музыкантам нравится, когда я катаюсь под их музыку, но однажды мне может так не повезти», – приводит слова Лью FS Gossip.

Материалы по теме
Политика замалчивания. Запрет на критику судей — подготовка к возвращению россиян?
Политика замалчивания. Запрет на критику судей — подготовка к возвращению россиян?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android