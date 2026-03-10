«Всегда рады видеть в красно-белом доме». «Спартак» обратился к Аделии Петросян
Московский «Спартак» поблагодарил российскую фигуристку Аделию Петросян, которая приняла участие в предматчевой программе матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Спортсменка нанесла символический удар перед матчем с «Акроном» (4:3) в 20-м туре. Аделия появилась на поле в новом джерси ЖФК «Спартак».
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
«Аделия Петросян нанесла символический удар перед игрой «Спартака»! Трёхкратная чемпионка России недавно вернулась с Олимпиады, где представляла нашу страну в фигурном катании. Благодарим Аделию за визит и всегда рады видеть её в красно-белом доме!» — заявила пресс-служба «Спартака».
На Олимпийских играх в Италии фигуристка заняла шестое место. В её активе три золота чемпионатов России и три победы в финале Гран-при России.
