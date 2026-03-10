«Всегда рады видеть в красно-белом доме». «Спартак» обратился к Аделии Петросян

Московский «Спартак» поблагодарил российскую фигуристку Аделию Петросян, которая приняла участие в предматчевой программе матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Спортсменка нанесла символический удар перед матчем с «Акроном» (4:3) в 20-м туре. Аделия появилась на поле в новом джерси ЖФК «Спартак».

«Аделия Петросян нанесла символический удар перед игрой «Спартака»! Трёхкратная чемпионка России недавно вернулась с Олимпиады, где представляла нашу страну в фигурном катании. Благодарим Аделию за визит и всегда рады видеть её в красно-белом доме!» — заявила пресс-служба «Спартака».

На Олимпийских играх в Италии фигуристка заняла шестое место. В её активе три золота чемпионатов России и три победы в финале Гран-при России.