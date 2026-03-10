Аделия Петросян поблагодарила московский «Спартак» за приглашение на матч РПЛ

Российская фигуристка Аделия Петросян поблагодарила московский «Спартак» за приглашение на матч Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Спортсменка нанесла символический удар перед матчем с «Акроном» (4:3) в 20-м туре. Аделия появилась на поле в новом джерси ЖФК «Спартак».

«Это было здорово. «Спартак», спасибо за приглашение!» — написала Аделия Петросян на своей странице в социальных сетях.

На Олимпийских играх в Италии российская фигуристка заняла шестое место. В её активе три золота чемпионатов России и три победы в финале Гран-при России. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.