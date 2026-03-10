Фигуристка Нелюбова отреагировала на сенсационную медаль финала Гран-при России

Российская фигуристка Камилла Нелюбова отреагировала на сенсационную медаль финала Гран-при России.

– Как ты себя сейчас чувствуешь сразу после завоевания на данный момент главной медали в карьере?

– Пока не верю (улыбается). Пока не осознала. Пока что просто увидела, что в призёрах, и я рада. Очень расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России всё равно было больше, а прокат вроде был такой же хороший. Но я рада, что в медалях, — сказала Нелюбова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Камилла Нелюбова — бронзовый призёр финала Гран-при России — 2026.