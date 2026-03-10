Фигуристка Нелюбова отреагировала на сенсационную медаль финала Гран-при России
Российская фигуристка Камилла Нелюбова отреагировала на сенсационную медаль финала Гран-при России.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
220.73
2
Дарья Садкова
Москва
212.35
3
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
210.67
– Как ты себя сейчас чувствуешь сразу после завоевания на данный момент главной медали в карьере?
– Пока не верю (улыбается). Пока не осознала. Пока что просто увидела, что в призёрах, и я рада. Очень расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России всё равно было больше, а прокат вроде был такой же хороший. Но я рада, что в медалях, — сказала Нелюбова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Камилла Нелюбова — бронзовый призёр финала Гран-при России — 2026.
