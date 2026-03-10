Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Нелюбова отреагировала на сенсационную медаль финала Гран-при России

Фигуристка Нелюбова отреагировала на сенсационную медаль финала Гран-при России
Комментарии

Российская фигуристка Камилла Нелюбова отреагировала на сенсационную медаль финала Гран-при России.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Произвольная программа
09 марта 2026, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
220.73
2
Дарья Садкова
Москва
212.35
3
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
210.67

– Как ты себя сейчас чувствуешь сразу после завоевания на данный момент главной медали в карьере?
– Пока не верю (улыбается). Пока не осознала. Пока что просто увидела, что в призёрах, и я рада. Очень расстроилась, когда услышала баллы, потому что на чемпионате России всё равно было больше, а прокат вроде был такой же хороший. Но я рада, что в медалях, — сказала Нелюбова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Камилла Нелюбова — бронзовый призёр финала Гран-при России — 2026.

Материалы по теме
Фигуристка-сенсация взяла бронзу финала Гран-при! Интервью с Камиллой Нелюбовой
Эксклюзив
Фигуристка-сенсация взяла бронзу финала Гран-при! Интервью с Камиллой Нелюбовой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android