Бронзовый призёр ФГП-2026 Нелюбова назвала свою цель на турнир

Бронзовый призёр ФГП-2026 Нелюбова назвала свою цель на турнир
Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала, какую цель ставила на финал Гран-при России в Челябинске.

– На этот финал Гран-при ты ехала только за чистым прокатам, как говорят многие спортсмены? Или ставили какие-то другие цели с тренером?
– У нас с тренером цель – это чистый прокат, спокойное состояние во время проката, чтобы я уверенно себя чувствовала, выполнила все элементы на высокий уровень, чтобы везде всё было сделано хорошо. Сама себе я не ставила какую-то цель, просто хотела попасть в шестёрку, — сказала Нелюбова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Камилла Нелюбова — бронзовый призёр финала Гран-при России — 2026.

