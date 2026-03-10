Скидки
Фигуристка Нелюбова рассказала, как выучила четверной лутц в академии Плющенко

Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала, как выучила четверной лутц в академии Евгения Плющенко.

– Изучение ультра-си, если не ошибаюсь, ты начинала с четверного лутца. Почему решили стартовать с самого дорогого и сложного квада?
– Чуть младше я пробовала прыгать четверной тулуп, но не сказать, что его учила, просто делала попытки. Когда перешла к Евгению Викторовичу, у самой появилось желание стартовать именно с лутца, начала над ним работу. Мы все вместе в тренерском штабе работали над этим прыжком, он в итоге получился, — сказала Нелюбова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

