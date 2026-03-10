Скидки
Фигуристка Нелюбова: если бы не Чувашская республика, меня бы не было в финале Гран-при

Фигуристка Нелюбова: если бы не Чувашская республика, меня бы не было в финале Гран-при
Российская фигуристка Камилла Нелюбова объяснила, почему представляет Чувашскую республику в финале Гран-при России.

– Сейчас на турнире ты представляешь Чувашскую республику. Как случился этот переход, где сейчас проходят твои тренировки?
– Я перешла кататься за новый регион, но осталась тренироваться в Москве. Так получилось. Чувашская республика меня приняла, я за это им очень благодарна, они не оставили меня посреди сезона одну, так как Краснодарский край после чемпионата России попросил отчислиться. А Чувашская республика помогла. Если бы не они, меня бы не было в этом финале, — сказала Нелюбова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Фигуристка-сенсация взяла бронзу финала Гран-при! Интервью с Камиллой Нелюбовой
Эксклюзив
Фигуристка-сенсация взяла бронзу финала Гран-при! Интервью с Камиллой Нелюбовой
