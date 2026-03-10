Скидки
Фигуристка Камилла Нелюбова рассказала об опыте работы с Алексеем Урмановым

Фигуристка Камилла Нелюбова рассказала об опыте работы с Алексеем Урмановым
Российская фигуристка Камилла Нелюбова рассказала об опыте работы с тренером Алексеем Урмановым.

– В Сочи ты занималась под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова, что принесло тебе это сотрудничество?
– Этот опыт принёс мне многое. До него я занималась только у моего первого тренера, которому тоже очень благодарна – она привила мне любовь к фигурному катанию, научила меня всем азам этого вида спорта. У неё я научилась прыгать свои первые тройные прыжки. У Алексея Урманова подготовка выстраивалась более профессионально, я перешла в спортивные разряды, начала больше ездить по всероссийским соревнованиям. Он наращивал мою базу – каскады три-три, нарабатывали скольжение, — сказала Нелюбова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Камилла Нелюбова — бронзовый призёр финала Гран-при России — 2026.

