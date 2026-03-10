Российская фигуристка Камилла Нелюбова отреагировала на похвалу от Евгения Плющенко

Российская фигуристка Камилла Нелюбова отреагировала на похвалу от олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после финала Гран-при России в Челябинске.

– После чемпионата России Евгений Викторович выделил твоё выступление в положительном ключе.

– Мне очень приятно, что ему понравилось моё катание (улыбается). Благодарна ему за то, что он вложил в меня, — сказала Нелюбова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Камилла Нелюбова — бронзовый призёр финала Гран-при России — 2026. Серебряный призёр чемпионата России — 2026 российская фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей финала Гран-при России — 2026. По сумме двух программ она получила от судей 220,73 балла.