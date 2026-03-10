Никита и София Сарновские покинули академию Плющенко и перешли к Этери Тутберидзе

Победитель финала Гран-при среди юниоров российский фигурист Никита Сарновский и 13-летняя российская фигуристка София Сарновская покинули академию Евгения Плющенко. Спортсмены будут тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.

«Хочу поделиться важным для меня решением. Настал тот момент, когда нужно менять что-то в жизни. Хочу искренне поблагодарить Евгения Викторовича, Дмитрия Сергеевича, Сергея Андреевича, Рема, Кристину Игоревну за проделанную совместную работу. Всё, что достигнуто, достигнуто вместе с вами. Спасибо вам за всё!» — написала София на своей странице в социальных сетях.

«Евгений Викторович, Дмитрий Сергеевич, Сергей Андреевич, Артём Аркадьевич, Рем я искренне благодарен вам

за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. Наступил момент, когда необходимо что-то изменить в жизни, чтобы дальше двигаться к своей цели», — опубликовал пост Никита Сарновский на своей странице в социальных сетях.