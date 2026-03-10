Скидки
Камилла Нелюбова объяснила, почему перестала исполнять четверной лутц

Российская фигуристка Камилла Нелюбова объяснила, почему перестала исполнять четверной лутц.

– Есть ли какие-то причины, почему потом переключились на тройной аксель и четверной тулуп?
– У меня были небольшие травмы, сейчас мне тройной аксель и четверной тулуп намного комфортнее прыгать, чем лутц. Чуть попозже, надеюсь, я приду к старшим ультра-си и буду их изучать, стабилизировать, — сказала Нелюбова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Камилла Нелюбова — бронзовый призёр финала Гран-при России — 2026. Победу одержала серебряный призёр чемпионата России — 2026 Алиса Двоеглазова.

