Российская фигуристка Камилла Нелюбова объяснила, почему перестала исполнять четверной лутц.

– Есть ли какие-то причины, почему потом переключились на тройной аксель и четверной тулуп?

– У меня были небольшие травмы, сейчас мне тройной аксель и четверной тулуп намного комфортнее прыгать, чем лутц. Чуть попозже, надеюсь, я приду к старшим ультра-си и буду их изучать, стабилизировать, — сказала Нелюбова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Камилла Нелюбова — бронзовый призёр финала Гран-при России — 2026. Победу одержала серебряный призёр чемпионата России — 2026 Алиса Двоеглазова.