«Жаль, что ребята побежали». Плющенко — об уходе Никиты и Софии Сарновских

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал уход фигуристов Никиты и Софии Сарновских из своей академии.

«Моя техника, наши знания и моё время, а также время моей команды «Ангелы Плющенко» за семь лет сделали из Никиты и Софы Сарновских топ‑спортсменов. В 2025 году Никита Сарновский выиграл много престижных турниров, а в 2026‑м стал чемпионом России по прыжкам и чемпионом Москвы. Благодаря этим ребятам я получил уверенность, что мы всё делаем правильно, что наш подход и наша работа дают результаты. За это не жалко своих кровных, вложенных в ребят.

Что получили Софа и Никита Сарновские? Помимо результатов и знаний, приглашение в штаб. Видимо, то, что семь лет назад их туда как «профнепригодных» не приняли, а теперь они получили такое важное для них приглашение, им очень польстило, они согласились! Жаль, что ребята побежали, а ведь мог бы получиться интересный совместный многолетний путь к 2030 году.

20 лет я тренировался у одного тренера — Алексея Николаевича Мишина, который научил меня всему! Возможно, именно поэтому у меня была такая долгая и интересная карьера в спорте.

Сейчас академия «Ангелы Плющенко» будет исключительно фокусироваться на тех, кому с нами точно по пути, кто ценит наш вклад в их спортивное будущее и верит в наши силы, знания и опыт! Честно говоря, эта беготня по штабам в поисках чего‑то лучшего вызывает у меня только улыбку. Но я очень рад, что это случилось сейчас, а не в 2029 году. Вот тогда было бы действительно обидно», — написал Плющенко на своей странице в социальных сетях.

Никита и София Сарновские покинули академию Плющенко и перешли к Этери Тутберидзе
