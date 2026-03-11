Тренер Софии Дзепки рассказала, как фигуристка пришла в её группу

Российский тренер по фигурному катанию Екатерина Моисеева, под руководством которой тренируется победительница финала Гран-при России среди юниоров — 2026 София Дзепка, рассказала, как спортсменка попала в её группу.

— Такой спортсмен, как Дзепка, — это подарок судьбы? Или его можно воспитать?

— Физические качества, конечно, можно развить. Но Соня не самый характерный пример фигуристки. Она пришла ко мне в начале 2022‑го, а за год до этого приняла решение закончить со спортом. Но потом всё‑таки решила попробовать вернуться. Вот и позвонила мне — узнать, готова ли я взять её в группу.

— До этого Дзепка ведь тоже каталась в ЦСКА?

— Да, занималась у Ирины Евгеньевны Нифонтовой. Но потом начался ковид, всех закрыли на карантин. Спустя какое‑то время разрешили работать, но ограничения для возрастных тренеров остались под запретом. Вот и получилось, что продолжать работать с Соней Нифонтова уже не могла. Дзепка пыталась кататься у Елены Германовны [Буяновой], но что‑то не сложилось. Потом она пробовалась в «Хрустальном», в «Снежных барсах», но тоже безуспешно. Вот она и решила на эмоциях закончить карьеру. А через год ностальгия по фигурному катанию, видимо, взяла верх, — приводит слова Моисеевой RT.