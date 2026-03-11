Бойкова и Козловский высказались об отношениях в их паре

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в спортивных парах, высказались о своих взаимоотношениях.

Бойкова: Мы с Димой отличные друзья, даже больше, чем друзья, в том плане, что мы друг для друга как брат и сестра. Мы семь дней в неделю, шесть дней мы проводим точно лицом к лицу, 11 месяцев в году мы постоянно друг друга видим, и, наверное, если бы мы встречались, то было бы очень тяжело.

Козловский: Любовь — это чувство, которое должно случиться. У нас с Сашей сложилось так, как у нас сложилось, — сказали фигуристы в новом выпуске сериала Okko «Метод Тутберидзе».