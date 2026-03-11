Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова и Козловский высказались об отношениях в их паре

Бойкова и Козловский высказались об отношениях в их паре
Комментарии

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в спортивных парах, высказались о своих взаимоотношениях.

Бойкова: Мы с Димой отличные друзья, даже больше, чем друзья, в том плане, что мы друг для друга как брат и сестра. Мы семь дней в неделю, шесть дней мы проводим точно лицом к лицу, 11 месяцев в году мы постоянно друг друга видим, и, наверное, если бы мы встречались, то было бы очень тяжело.

Козловский: Любовь — это чувство, которое должно случиться. У нас с Сашей сложилось так, как у нас сложилось, — сказали фигуристы в новом выпуске сериала Okko «Метод Тутберидзе».

Материалы по теме
Мишина/Галлямов не готовы к конкуренции с квадом. А у Бойковой/Козловского лучший сезон!
Мишина/Галлямов не готовы к конкуренции с квадом. А у Бойковой/Козловского лучший сезон!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android