Стали известны составы команд Москвы и Санкт-Петербурга на КПК-2026

Стали известны составы команд на турнире «Кубок Первого канала по фигурному катанию 2026». Напомним, согласно регламенту этого года, Москва будет соревноваться против Санкт-Петербурга.

Москва:

Танцы на льду — Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Александра Степанова / Иван Букин

Спортивные пары — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков

Женщины — Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова

Мужчины — Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Никита Сарновский, Григорий Фёдоров

Санкт-Петербург:

Танцы на льду — Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Екатерина Миронова / Евгений Устенко

Спортивные пары — Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Женщины — Ксения Гущина, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова

Мужчины — Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев

Напомним, соревнования пройдут 21-22 марта 2026 года в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.