Стали известны составы команд Москвы и Санкт-Петербурга на КПК-2026

Стали известны составы команд на турнире «Кубок Первого канала по фигурному катанию 2026». Напомним, согласно регламенту этого года, Москва будет соревноваться против Санкт-Петербурга.
Москва:
Танцы на льду — Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Александра Степанова / Иван Букин
Спортивные пары — Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков
Женщины — Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова
Мужчины — Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Никита Сарновский, Григорий Фёдоров
Санкт-Петербург:
Танцы на льду — Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Екатерина Миронова / Евгений Устенко
Спортивные пары — Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Женщины — Ксения Гущина, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова
Мужчины — Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев
Напомним, соревнования пройдут 21-22 марта 2026 года в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.