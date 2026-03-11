«Помножили на ноль пик нашей карьеры». Козловский — о недопуске до международных стартов

Трёхкратные чемпионы России и победители чемпионата Европы российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, эмоционально высказались о недопуске россиян до международной арены.

Бойкова: Конечно, мы с Димой гнались за титулами чемпионов мира, олимпийских чемпионов… Но сейчас такая реальность, что это невозможно.

Козловский: Это определённая трагедия, это абсолютная несправедливость. И я бы даже сказал, это предательство по отношению к конкретному виду спорта со стороны людей, которые отвечали за принятие этих решений. Потому что фактически они помножили на ноль наше 20-летнее старание и помножили на ноль пик нашей карьеры, — сказали фигуристы в сериале «Метод Тутберидзе» в Okko.