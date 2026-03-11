Камила Валиева и Аделия Петросян выступят на Кубке Первого канала за сборную Москвы

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр — 2026 Аделия Петросян на турнире «Кубок Первого канала по фигурному катанию 2026» выступят за сборную Москвы. Напомним, согласно регламенту этого года, столица будет соревноваться против Санкт-Петербурга.

Вместе с девушками за одну команду будут выступать Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Александра Степанова / Иван Букин, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Никита Сарновский, Григорий Фёдоров.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Ранее стало известно, что она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской.

На Олимпийских играх в Италии Аделия Петросян заняла шестое место. Она не принимала участия в финале Гран-при России, который с 5 по 9 марта прошёл в Челябинске.