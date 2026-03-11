Известен регламент Кубка Первого канала — 2026, где выступят Гуменник, Валиева, Петросян

Стали известны особенности регламента на турнире «Кубок Первого канала по фигурному катанию 2026», который состоится 21 и 22 марта в Санкт-Петербурге. Информацию опубликовал Первый канал.

• Две команды: Москва и Санкт-Петербург. Спортсмены из других регионов распределяются между командами.

• Состав команд: 5 девушек, 5 мужчин, 2 спортивные пары, 2 танцевальных дуэта. Полный состав турнира — в следующем посте.

• Изменения в правилах короткой программы: девушкам разрешено исполнять четверные прыжки, а спортивным парам — четверные выбросы и подкрутки.

• Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов по сумме всех выступлений в коротких и произвольных программах, конкурса мастерства на льду, прыжкового батла и командных эстафет.

Ранее стали известны составы команд Москвы и Санкт-Петербурга.