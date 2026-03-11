Александра Бойкова — о четверном выбросе: эту мечту у меня никто отобрать не может

Трёхкратная чемпионка России и победительница чемпионата Европы по фигурному катанию российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивных парах с Дмитрием Козловским, рассказала, как недопуск до Олимпиады-2026 повлиял на её мотивацию работать над четверным выбросом.

«Меня лишили шанса поехать на Олимпиаду. Я работала четыре года, давайте не будем прикидываться дураками — только ради этого соревнования.

И тут резко, в мае, приходит новость о том, что мы никуда не едем. У меня была большая апатия. Но я понимала, что мне нужен какой-то стимул, чтобы кататься дальше. И этим стимулом стал четверной выброс.

Часто на тренировках, когда он не получался, Станислав и Дима говорили: «Ну что, давай сделаем риттбергер и успокоимся». Но я для себя понимаю, что не хочу кататься, если не делаю этот элемент. Потому что для меня это была первая и главная цель в этом сезоне — выйти и сделать этот элемент на соревнованиях.

Ту мечту у меня отобрали. Но, скажем так, эту мечту у меня никто отобрать не может, потому что её делаю я», — сказала Бойкова в сериале «Метод Тутберидзе» в Okko.