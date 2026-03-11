Победительница этапа ЮГПР: думаю, я ещё не готова к международке. Нужно улучшиться во всём

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров Майя Сарафанова оценила степень своей готовности к возможным международным стартам. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских юниоров до международных стартов.

— Была новость, что МОК рекомендовал допустить наших юниоров на международные старты. При этом со стороны ISU пока не было никаких подвижек в этом вопросе. Ваше мнение?

— Когда узнала об этой новости, очень обрадовалась! Надеюсь, что нас выпустят на международную арену, конечно. Хочется верить, что будет допуск в следующем сезоне.

— Хотели бы поехать на зарубежные турниры?

— Сама я хотела бы поехать на международные соревнования, конечно. Но думаю, что ещё не готова к ним. Для этого нужно улучшиться во всём (смеётся), – сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.