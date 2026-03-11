Бойкова: я могла съедать одно яблоко в день и всё равно поправляться

Трёхкратная чемпионка России и победительница чемпионата Европы по фигурному катанию российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивных парах с Дмитрием Козловским, рассказала о проблемах с весом во время переходного возраста.

«Перешла в парное катание, уже каталась в паре два года. И тогда у меня тоже пошёл вверх вес, и я не могла ничего с этим сделать. Я сидела на жёстких диетах вплоть до того, что могла съедать одно яблоко в день и всё равно поправляться.

Я в переходный возраст и бегала в плёнке, и чего я только ни делала, не ела. Мне кажется, что, опять же, все через это проходят в таких видах спорта, как художественная гимнастика, фигурное катание, в балетном искусстве. В тех, которые связаны с эстетикой», — сказала Бойкова в сериале «Метод Тутберидзе» в Okko.