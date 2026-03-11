Юниорка Майя Сарафанова назвала Медведеву и Загитову своими кумирами

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров Майя Сарафанова рассказала, кого из фигуристок считала кумиром в детстве, отметив, что в детстве болела за Алину Загитову и Евгению Медведеву.

— На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане болели за кого-нибудь?

— Болела я и за Женю [Медведеву], и за Алину [Загитову]. Хотела бы научиться у этих спортсменок всему, что у них есть. И катанию, и прыжкам, и вращениям даже.

— Были ли кумиры в детстве? Есть ли сейчас примеры для подражания?

— Как раз Женя Медведева с Алиной Загитовой и были моими кумирами в детстве. В них нравилось всё! Все их программы хорошие, очень нравятся. Из текущих примеров для подражания могу как раз назвать всех, кого упоминала уже ранее — и Сашу [Трусову], и Аню [Щербакову], и Камилу [Валиеву], и Женю [Медведеву], и Алину [Загитову]. Ещё Алёна Косторная мне очень нравится! Люблю её скольжение и прыжки, – сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.