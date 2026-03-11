Победительница ЮГПР Сарафанова высказалась о возвращении Трусовой и Валиевой

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров Майя Сарафанова высказалась о возвращении российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой) в спорт.

— Следили за прошлой Олимпиадой в Пекине? За кого болели?

— Да, смотрела. Болела за всех наших девочек — Аню [Щербакову], Сашу [Трусову], Камилу [Валиеву]. В Саше нравится, что она прыгает очень много ультра-си. Не понимаю, как она это делает, потому что это очень тяжело! Аня тоже хорошо прыгает, а Камила по катанию мне нравится.

— Саша и Камила как раз вернулись в спорт. Что думаете об этом?

— Очень рада, что они вернулись. Думаю, что Саша и Камила ещё покажут хорошие результаты. В будущем буду смотреть соревнования с их участием! За чемпионатом России по прыжкам я следила, прокаты их видела. Мне кажется, для первого их старта за долгое время, в принципе, хорошо они выступили, – сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.