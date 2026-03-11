Скидки
Победительница этапа ЮГПР — о команднике на ОИ: победа сборной США была ожидаемой для меня

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров Майя Сарафанова рассказала, следила ли она за командными соревнованиями на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

— Следили ли за командным турниром на Олимпиаде?
— Особо не следила за командником, но результаты знаю. Победа сборной США была ожидаемой для меня. Кроме Ильи [Малинина], ничьи выступления в командном турнире не смотрела, – сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Золотую медаль в командных соревнованиях завоевали фигуристы США, серебряными призёрами стали представители Японии, бронза в активе у Италии.

