«Не первый год ставлю программы у него, всё супер». Юниорка Сарафанова — о Федорченко

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров Майя Сарафанова рассказала, как начала сотрудничать с хореографом Артёмом Федорченко.

— Каково вам ставить программы у Артёма Федорченко? С чего началось сотрудничество с ним?
— Мне очень нравится, ставлю уже не первый год. Всё супер! Сотрудничество с ним началось в 2022 или в 2023 году. Мне тогда Максим Игоревич Завозин сказал, что они позвали постановщика. И когда Артём пришёл, я очень удивилась, потому что мне не говорили, кто это. Я знала его по соцсетям и была очень рада тому, что поставлю с ним программу!

— Давал ли Артём вам какие-нибудь советы? Довольны ли сотрудничеством с ним?
— Да, Артём мне давал разные советы — и технические, и просто. Стараюсь запоминать свои какие-то ошибки. Очень довольна сотрудничеством с ним! Надеюсь, что ещё буду ставить программы с Артёмом, – сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

