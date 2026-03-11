Скидки
Победительница ЮГПР — о провале Малинина на ОИ: тяжело выходить, когда ты первый после КП

Победительница ЮГПР — о провале Малинина на ОИ: тяжело выходить, когда ты первый после КП
Победительница этапа Гран-при России среди юниоров Майя Сарафанова высказалась о провале американского фигуриста Ильи Малинина на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Малинин считался фаворитом турнира одиночников, но занял лишь восьмое место, чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

— Параллельно с первенством Москвы проходила Олимпиада. Следили?
— Да, следила. Я смотрела произвольную программу мальчиков, болела за Илью Малинина. Очень расстроена была, что так он откатал. Но за Мишу [Шайдорова] рада, что у него получилось выиграть Олимпийские игры. Его золото было очень неожиданным для меня. Он большой молодец, что взял и собрал всё в нужное время и в нужном месте.

— Как думаете, что произошло с Ильёй?
— Возможно, нервы, напряжение. Всё-таки это его первая Олимпиада. Я думаю, очень тяжело выходить на лёд, особенно когда ты первый после короткой. К тому же он в команднике участвовал. Тяжело настроить себя.

— На ваш взгляд, помешало ли ему выступление в команднике?
— У всех по-разному. Кто-то может собраться, а кому-то уже тяжело. Мы же не знаем, что Илья чувствовал в момент выступления в произвольной программе — устал он или нет. Может, наоборот, силы только добавились после командного турнира, но подвели нервы, – сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

