Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова и Козловский выступят в весеннем туре шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду»

Бойкова и Козловский выступят в весеннем туре шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду»
Комментарии

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в спортивных парах, примут участие в шоу весеннего тура Team Tutberidze — «Чемпионы на льду».

«Всем привет! Мы, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, приглашаем вас на ледовое шоу команды Этери Тутберидзе. Вас ждёт особенный вечер, наполненный яркими эмоциями, магией льда и незабываемыми впечатлениями. Ждём вас, до встречи!» — сказали Бойкова и Козловский в видео, опубликованном пресс-службой соцсетей тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Ранее своё участие в туре также подтвердили Александра Трусова, Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Материалы по теме
Мишина/Галлямов не готовы к конкуренции с квадом. А у Бойковой/Козловского лучший сезон!
Мишина/Галлямов не готовы к конкуренции с квадом. А у Бойковой/Козловского лучший сезон!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android