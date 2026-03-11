Бойкова и Козловский выступят в весеннем туре шоу Team Tutberidze — «Чемпионы на льду»

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в спортивных парах, примут участие в шоу весеннего тура Team Tutberidze — «Чемпионы на льду».

«Всем привет! Мы, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, приглашаем вас на ледовое шоу команды Этери Тутберидзе. Вас ждёт особенный вечер, наполненный яркими эмоциями, магией льда и незабываемыми впечатлениями. Ждём вас, до встречи!» — сказали Бойкова и Козловский в видео, опубликованном пресс-службой соцсетей тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Ранее своё участие в туре также подтвердили Александра Трусова, Аделия Петросян и Пётр Гуменник.