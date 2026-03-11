Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Жалко, что немного не хватило до пьедестала». Юниорка Сарафанова — о Гуменнике на ОИ-2026

«Жалко, что немного не хватило до пьедестала». Юниорка Сарафанова — о Гуменнике на ОИ-2026
Комментарии

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров по фигурному катанию Майя Сарафанова прокомментировала выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026, где он занял шестое место.

— Смотрели ли прокаты Петра Гуменника? Что скажете о месте, которое он занял?
— Прокаты Пети смотрела. В принципе, мне понравилось, как он выступил. Думаю, на двойной тулуп вместо тройного в короткой программе могли повлиять проблемы с музыкой. Мне кажется, ему очень тяжело пришлось из-за замены композиции незадолго до выступления. И очень жалко, что не хватило совсем чуть-чуть до пьедестала, – сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Трусова и Валиева ещё покажут хорошие результаты». Интервью с юниоркой Майей Сарафановой
Эксклюзив
«Трусова и Валиева ещё покажут хорошие результаты». Интервью с юниоркой Майей Сарафановой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android