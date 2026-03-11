Скидки
Победительница этапа ЮГПР — о 17-м месте на ЮЧР-2026: могла выступить намного лучше

Победительница этапа ЮГПР — о 17-м месте на ЮЧР-2026: могла выступить намного лучше
Российская фигуристка Майя Сарафанова дала оценку своим результатам на соревнованиях минувшего сезона.

— Как оцените прошедшую для вас серию этапов Гран-при России?
— Где-то на 6-7 из 10. В Магнитогорске не очень справилась, прокат был плохой. А в Казани хорошо откатала две программы, я была очень рада, что завоевала золото там. Никак не ожидала, что стану первой! Максимум, на что я рассчитывала — это шестёрка.

— Какие мысли по поводу того, как для вас завершилось первенство России? Почему не пошли там на четверной лутц в произвольной программе?
— К первенству России готовилась обычно, как и на все соревнования. Могла намного лучше там выступить, но что есть, то есть. Были небольшие трудности, поэтому не пошла на четверной лутц.

— Имеете в виду трудности со здоровьем?
— Можно так сказать, да. Была травма, получила её на тренировке, когда упала. Приходилось восстанавливать прыжки из-за неё, это было тяжело. Потом боялась заходить на те элементы, на которых её и получила, – сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

