«До вылета на сборы оставался день». Тутберидзе — об уходе Тихонова из своего штаба

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об уходе тренера Алексея Тихонова из своего штаба. Летом 2025 года Тихонов перешёл работать в академию Татьяны Навки «Наши надежды».

«Перед тем как ребятам в этом сезоне уже нужно было выезжать на сборы, которые были запланированы заранее, буквально за день Лёша присылает СМС, что, к сожалению, он с нами работать не будет. Я начала быстро копаться в голове, выкопала Станислава Морозова, с которым предварительно когда-то там два года назад был разговор. И вот вызвонили. Спасибо огромное, что он в секунду согласился.

Я его спросила: «Ты же понимаешь, что ребят бросил?» А он говорит: «А что, я должен свою жизнь планировать под ребят?» Тем более слухи о том, что он переходит, были заранее. Мы просто увидели его в списках тренеров школы Навки намного заранее. Позвонили и спросили: «Это что?» Он сказал: «Не-не, если бы что-то было, то вы бы узнали первыми». Ну вот потом через месяц мы это узнали. Один день оставался до вылета на сборы», – сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» в Okko.