Победительница этапа ЮГПР – об уходе от Давыдова к Моисеевой: улучшилась во всём, наверное

Российская фигуристка Майя Сарафанова рассказала, как попала в группу к своему нынешнему тренеру, а также отметила изменения в уровне мастерства после смены штаба.

— Как попали в группу Екатерины Моисеевой?

— Так получилось, что приняли такое решение. В начале 2022 года я перешла к Екатерине Владимировне, а до неё тренировалась у Сергея Дмитриевича Давыдова.

— Какие были впечатления от первой тренировки? Переживали?

— Впечатления были хорошие, так как я знала всех ребят из группы. Немножко переживала, но в принципе всё прошло хорошо, меня сразу взяли. Сейчас очень нравится тренироваться в этой группе, всё супер.

— Чем нынешний штаб отличается от прошлого? В чём вы стали лучше после перехода?

— Повысилась интенсивность исполнения программ, больше накатываем их. В общем, тренировочный процесс сильно изменился. Во всём, наверное, улучшилась. Всё нарабатываю и стараюсь трудиться над каждым аспектом: катанием, прыжками, вращениями.

— Как бы вы охарактеризовали своего тренера, Екатерину Владимировну?

— Добрая, весёлая. Даёт очень хорошие советы, наставления. Делиться советом от неё не буду, оставлю его при себе (смеётся). Ценю все человеческие качества Екатерины Владимировны, которые у неё есть! — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.