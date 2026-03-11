Победительница этапа ЮГПР — о группе Моисеевой: конкуренция очень сильно меня мотивирует

Российская фигуристка Майя Сарафанова рассказала о взаимоотношениях между спортсменами в своей тренировочной группе.

— Тяжело ли было привыкнуть к темпу новой группы? С кем общаетесь?

— Наверное, не очень тяжело было привыкать. А в коллектив я влилась почти сразу. Может, неделя прошла. Сейчас больше всего общаюсь с Машей Елисовой, с Соней Дзепкой, с Илюхой Малышевым, с Саней Щербаковым. Все очень хорошие, дружелюбные.

— Поддерживаете ли друг друга на тренировках?

— Да, подсказываем друг другу, помогаем. Даём советы, в общем, все друг друга поддерживают. Допустим, не получается что-нибудь, тогда кто-то подъедет и скажет слова поддержки.

— Конкуренция у вас есть в группе?

— Думаю, что особо нет. Не знаю, как это объяснить, потому что мы все друг на друга смотрим, стараемся делать максимум. Кто-то прыгает что-нибудь — все радуемся за него.

— Вообще вас конкуренция может подстегнуть? Приведёте пример?

— Да, конкуренция очень сильно мотивирует! Когда кто-то прыгает ультра-си, сразу думаешь: «Надо тоже собраться». Это даёт сильный толчок, что надо тоже стремиться к такому, — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.