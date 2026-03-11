Победительница ЮГПР: больше работаю над четверным лутцем. Хочу изучать и другие ультра-си

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров фигуристка Майя Сарафанова рассказала о работе над изучением элементов «ультра-си».

— Над чем вы сейчас больше всего работаете со штабом? Что больше всего нравится в тренировочном процессе?

— Над накатыванием программ работаю, над скольжением, над всем. В тренировочном процессе по настроению нравится делать задания — бывает, хочется попрыгать, а бывает и желание повращаться или поскользить. Из ультра-си я больше всего работаю, наверное, над четверным лутцем. В будущем планирую и другие ультра-си изучать.

— Как идёт работа над четверным лутцем в связи с травмой?

— Постепенно восстанавливаюсь. Форму сейчас оценю на пять-шесть из 10, а на этапах Гран-при России — семь-восемь. Самая хорошая форма была в начале сезона — на мемориале Гринькова, где я четверной лутц прыгнула.

— Есть ли контент мечты в этом сезоне? Сколько максимально делали ультра-си в программе на тренировке?

— Наверное, да. Надо вставлять ультра-си в произвольную программу. Конечно, хочется как можно больше прыгать, но надо следить и за здоровьем, потому что мы не роботы, чтобы делать это без остановки. Максимальный контент, который я выкатывала на тренировке — это два четверных лутца. Думаю, что в программе на соревнованиях такое не удаётся показать из-за нервов. Это сбивает очень сильно, — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.