Победительница этапа ЮГПР ответила, какие сложности у неё возникают с постановками

Победительница этапа Гран-при России среди юниоров фигуристка Майя Сарафанова ответила, какие сложности у неё возникают с постановками.

— Что скажете о постановочном процессе? Есть ли для вас что-то особенно сложное в программах?

— Очень хорошо проходил постановочный процесс. Быстро поставили короткую программу, трудностей не было. Из сложностей в плане постановки — это выкатать всё, что тебе поставят. Над вживанием в образ, думаю, конечно, приходится трудиться. Чтобы раскрыть его, нужно поработать над своими нервами — больше всего они подводят в основном. На тренировках катаюсь уверенно, а на стартах из-за страха немного зажимаюсь и не показываю свою программу до конца.

— Вы упомянули, что работали над этой постановкой со своим хореографом Ольгой Симоновой. А как именно?

— Ольга Глебовна приходит к нам на лёд, когда мы катаем программу. Она смотрит, а в конце программы мы к ней подъезжаем, после чего она говорит, как лучше сделать. Ну и прислушиваемся к мнению Ольги Глебовны, — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.